В Таиланде задержали причастных к пропаже брата и сестры из России

Задержанные, предположительно, закопали мопед, на котором передвигались пропавшие Роман и Диана.

Правоохранительные органы Таиланда провели задержание первых подозреваемых в пропаже брата и сестры из России. Двух мужин доставили на допрос в полицейский участок, сообщили в местном сообществе "Паттайя от А до Я".

Двух местных жителей проверят на причастность к сокрытию разобранного мотоцикла 22-летней Дианы и 17-летнего Романа, а также к побегу еще двух возможных соучастников преступления. Предварительно, беглецов могли вывезти из района на мотоколяске, спрятав под брезентом.

Брат и сестра уехали на мотоцикле из дома в районе Паттайи утром 26 июля и после этого о них ничего неизвестно. Спустя три дня полицейские нашли транспорт россиян в разобранном виде и закопанным на территории кладбища. Следствие проверяет версию о возможном похищении. В последние часы перед исчезновением пропавшая россиянка, которая работала видеографом, пожаловалась родственникам на слежку.

Фото: Telegram/112