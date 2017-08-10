Подготовку территории для ШМСД закончат к концу 2027 года

Подготовка территории разделена на два этапа: от Витебского до Союзного проспекта и от Союзного до КАД.

Все работы по подготовке территории для строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге планируется завершить к концу 2027 года. Об этом сообщили в городском комитете по инвестициям.

Проект получил зеленый свет от ФАУ "Главгосэкспертиза России". В мае 2026 года было выдано заключение на строительство со второго по четвертый этапы, а 14 августа эксперты одобрили проект подготовки участка от Витебского проспекта до Союзного. Это позволяет подрядчикам продолжать основное строительство и закончить начатые подготовительные работы в установленные сроки.

Подготовка территории разделена на два этапа: от Витебского до Союзного проспекта и от Союзного до КАД. На обоих участках уже выполнен значительный объем работ:

Полностью завершена очистка территории от взрывоопасных предметов на площади 3,2 млн кв. м.

Возле Финляндского железнодорожного моста закончены археологические исследования на 20 тыс. кв. м.

Ведется масштабное переустройство инженерных сетей: водоснабжения (15,8 км), водоотведения (5,1 км), теплосетей (2,1 км) и газопроводов (12,2 км). Также переносятся кабели связи (392,4 тыс. метров) и объекты электроснабжения (170,1 тыс. единиц по 54 объектам).

Кроме того, в июле были получены положительные заключения госэкспертизы на строительство двух транспортных развязок вне концессионного соглашения:

На пересечении с проспектом Солидарности: пройдет от улицы Кржижановского до Хасанской улицы с путепроводом над железнодорожными путями станции "Дача Долгорукова". Протяженность объекта составит 2,3 км.

На пересечении с Союзным проспектом: расположится от улицы Коллонтай до проспекта Энергетиков с путепроводом через пути Ладожского вокзала. Ее общая протяженность превысит 2,5 км, количество полос будет варьироваться от 4 до 8 в каждом направлении.

Ранее мы сообщили о том, что второй этап ШМСД от Витебского до Союзного одобрен экспертизой.

Фото: Инвестиционный портал Петербурга