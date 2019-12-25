Парк 300-летия стал зеленее: в Приморском районе высадили 35 черемух и яблонь

Уже следующей весной черемуха порадует гостей нежным цветением и ароматом, а яблони украсят парк яркими красками.

В рамках осенней экологической акции "Сохраним лес" в западной части Парка 300-летия Санкт-Петербурга появились новые насаждения.

На территории высадили 17 черемух обыкновенных сорта "Колората" и 18 яблонь декоративных сорта "Скарлет".

Как сообщили сегодня в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина, уже следующей весной черемуха порадует гостей нежным цветением и ароматом, а яблони украсят парк яркими красками.

Ранее мы сообщили о том, что сад-трансформер на Синем мосту получил премию.

Фото: Telegram / Комфортный Петербург

