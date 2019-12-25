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Сад-трансформер на Синем мосту получил премию
Сегодня, 16:00
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Сад-трансформер на Синем мосту получил премию

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В этом году площадь озеленения на объекте увеличилась почти вдвое – до участка вокруг памятника Николаю I.

Сад-трансформер на Исаакиевской площади получил премию "(От)Личный Петербург" издания "Фонтанка" и городского комитета по развитию туризма в номинации "Общественные пространства как комфортная городская среда". 

Данная зона – один из ярких примеров реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В этом году площадь озеленения на объекте увеличилась почти вдвое – до участка вокруг памятника Николаю I. Растения подбираются по принципу непрерывного цветения, поэтому такие территории сохраняют привлекательность максимально долго. 

Сейчас в саду на Синем мосту все еще хорошо: царят гортензия, лаванда, ипомея и даже розы. 

Приглашаем всех посетить сад, почувствовать особую осеннюю атмосферу, сделать великолепные снимки. Благодарим организаторов премии и всех горожан, кто отдал свой голос за это общественное пространство. 

Пресс-служба комитета по благоустройству 

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники комблага продолжают осеннее озеленение Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: премия, сад-трансформер
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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