Сад-трансформер открылся на Исаакиевской площади в честь дома Романовых

Пресс-служба Смольного сообщила об открытии у Синего моста на Исаакиевской площади сада-трансформера — современной зелёной зоны, которая будет работать все лето. Пространство сочетает историческую преемственность с современными тенденциями, позволяя озеленять центр города без ущерба для его исторического облика и мощения.

В текущем году в саду высажено более 300 деревьев, свыше 1300 кустарников и около 10 тысяч цветов. Особое внимание уделено белым розам и белой сирени у памятника Николаю I — эти растения символизируют историю дома Романовых, придавая саду особое значение и атмосферу. Пик цветения ожидается к концу июня.

Каждую пятницу для посетителей и горожан здесь будут проводить бесплатные экскурсии. Для участия необходима предварительная регистрация.

Видео: Смольный