Буксир "Капитан Ушаков" поднимут со дна Невы почти за полмиллиарда рублей

Почти год судно пролежало под водой у причала Балтийского завода, вмёрзнув в лед.

В Санкт-Петербурге у причальной стенки Балтийского завода началась подготовка к подъёму буксира "Капитан Ушаков", затонувшего ещё 8 августа 2025 года. Судно, которое достраивали для Минобороны России по заказу Ярославского судостроительного завода (ЯСЗ), внезапно накренилось и ушло под воду. Точные причины ЧП до сих пор официально не названы, но по факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительстве.

Всю зиму буксир простоял в воде, вмерзнув в лёд Невы, и стал местной "достопримечательностью". Ранее сроки подъёма неоднократно переносились из-за финансовых трудностей ЯСЗ. Однако теперь, как сообщает "Ъ Северо-Запад", завод наконец изыскал средства для спасательной операции. Она оценивается в сумму от 500 миллионов рублей. Если потребуется полная замена электроники и механизмов, ущерб может достичь 900 миллионов рублей.

Подготовительные работы к подъёму "Капитана Ушакова" уже ведутся. Спасатели надеются, что на этот раз операция состоится и судно, наконец, поднимут со дна Невы.

Ранее Piter.TV сообщал, что катер с детьми на борту сел на мель на реке Волхов.

Фото: Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России