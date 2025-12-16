Дорожные ограничения на ПМЭФ-2026: что известно о перекрытиях в Петербурге

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в южной части Петербурга введут ограничения движения, запреты парковки и усиленные меры безопасности. Piter.TV узнал, какие трудности ожидают водителей во время мероприятия.

Основные дорожные ограничения на время ПМЭФ-2026

ПМЭФ-2026 пройдет в КВЦ "Экспофорум" с 3 по 6 июня. Основные неудобства традиционно затронут районы возле Экспофорума, Пулковского и Петербургского шоссе, а также дороги к аэропорту Пулково.

Ограничения начнут действовать еще до официального открытия форума. Так, с 00:00 29 мая по 23:59 7 июня полностью перекроют:

– Стартовую улицу;

– Домодедовскую улицу;

– Внуковскую улицу.

Также на юге Петербурга будут действовать сужение проезжей части, запрет остановки и парковки. Полный список этих ограничений 26 мая опубликовал городской Комитет по транспорту.

Кроме того, 3 июня с 15:00 до 23:59 ограничения будут действовать в центре города на Замковой и Кленовой улицах от Инженерной до Замковой.

Также будут введены ограничения на использование площадок для отдыха водителей. Закрытию подлежат зоны, расположенные по всей длине Кольцевой автомобильной дороги (КАД). Они затронут участок с 60-го по 94-й км от развязки с Софийской улицей до развязки на пересечении с Ропшинским шоссе. В этом же месте планируется введение временных полных перекрытий движения для всех видов транспорта. Для обеспечения безопасности и регулирования транспортных потоков на данном участке будут дежурить патрульные экипажи Госавтоинспекции.

Ограничения у Экспофорума

Основная площадка ПМЭФ расположена возле Петербургского шоссе. В дни форума движение возле Экспофорума традиционно осложняется из-за перекрытий, проезда делегаций и усиленного контроля. Основные сложности для автомобилистов ожидаются:

– на Петербургском шоссе; на подъездах к Экспофоруму;

– на маршрутах в сторону Пушкина;

– на Пулковском шоссе.

Во время ПМЭФ традиционно осложняется ситуация на Пулковском шоссе – одной из главных магистралей, ведущих к аэропорту и Экспофоруму. По данным СМИ, возможны: заторы, ограничения для грузового транспорта и сложности при выезде из Московского и Пушкинского районов.

Согласно информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 2 по 6 июня не смогут проехать грузовики весом более 3,5 тонны на следующих участках:



– КАД от Ропшинского шоссе до Софийской улицы;

– Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до Дунайского проспекта;

– Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе;

– Витебский проспект от Московского шоссе до Петербургского шоссе;

– Митрофаньевское шоссе от набережной Обводного канала до Кубинской улицы;

– Автомобильная улица;

– Предпортовая улица от 7-го Предпортового проезда до Дачного проспекта.

Ограничения в Пулково

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) аэропорт Пулково ожидает значительное увеличение пассажиропотока. По прогнозам, в дни проведения ПМЭФ-2026 планируется обслужить около 500 тысяч пассажиров, что на 67% превышает показатели 2025 года.

Также в преддверии ПМЭФ Пулково внедряет новую технологию прохода пассажиров. С 1 июня для путешественников, следующих рейсами между Санкт-Петербургом и Москвой, станет доступна возможность прохождения контроля по биометрическим данным.

Кроме того, в воздушной гавани в дни форума введут усиленные меры безопасности. Пассажиров предупреждают о возможных задержках в пути до аэропорта, изменениях схемы движения, переносе остановок транспорта, а также о дополнительных проверках и пробках на подъездах к терминалу. В предыдущие годы пассажиров просили приезжать в аэропорт заранее из-за дорожных ограничений и увеличенного трафика.

Ограничения в Шушарах

В Шушарах ограничения начали вводить заранее. Так, с 16 по 31 мая действует запрет остановки на Сарицкой улице – от Соколиной улицы до Петербургского шоссе. Нарушителям грозит эвакуация автомобилей.

Ограничения для электросамокатов

Во время ПМЭФ-2026 в Петербурге ограничат движение и парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Ограничения будут действовать с 3 по 7 июня в Московском, Пушкинском, Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Будут ли перекрывать ЗСД

Официальной информации о масштабных перекрытиях ЗСД пока нет. Однако петербургские СМИ напоминают, что в предыдущие годы ограничения на трассе возникали из-за проезда кортежей участников форума.

Работа общественного транспорта и такси

В дни проведения Петербургского международного экономического форума работа общественного транспорта будет усилена. Власти города планируют увеличить интенсивность движения автобусов, трамваев и метрополитена, особенно в направлении конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Данная мера направлена на снижение нагрузки на дорожную сеть и обеспечение комфортного передвижения по городу для горожан и гостей форума, несмотря на возможные пробки и ограничения для личного транспорта.

Для повышения транспортной связности с конгрессно-выставочным центром "Экспофорум" власти запустят новый прямой автобусный маршрут №400Э. Он свяжет станцию метро "Московская" с площадкой форума. Автобусы будут курсировать с коротким интервалом в 15 минут, делая на пути всего три остановки.

Помимо этого, добраться до места проведения мероприятия можно будет на действующих маршрутах № 187, 232 и 299. Всего для обслуживания пассажиров на этих четырёх линиях планируется задействовать 48 автобусов большого и среднего классов.

Работа такси во время проведения ПМЭФ будет стабильной. Однако прямого контроля за стоимостью услуг не предусмотрено. Основной механизм регулирования – это формирование "белых списков" агрегаторов и усиленное внимание со стороны антимонопольных органов.

Ключевая проблема прошлых лет заключалась не столько в росте цен, сколько в недоступности сервиса из-за ограничений мобильного интернета в часы пик. В текущем году этот вопрос решён благодаря инициативе Минцифры.

Агрегаторы такси и каршеринга включены в специальные списки для обеспечения их бесперебойной работы на время форума. Тем не менее, пассажирам следует учитывать, что в периоды высокого спроса будут действовать повышающие коэффициенты, что приведёт к традиционному для дней ПМЭФ удорожанию поездок.

Что делать при возможных ограничениях мобильного интернета во время ПМЭФ-2026

Во время крупных мероприятий в Петербурге периодически возникают перебои с мобильным интернетом и связью. В предыдущие годы жители и пассажиры жаловались на сложности с работой мессенджеров, навигаторов, банковских приложений и сервисов такси.

Напомним, что в России действует так называемый "белый список" сервисов – перечень ресурсов, которые могут продолжать работать даже при ограничениях мобильного интернета. В него входят:

– сервисы "Яндекса";

– "Госуслуги";

– VK, Mail.ru и "Одноклассники";

– маркетплейсы Ozon и Wildberries;

– Avito;

– сайты операторов связи;

– банковские сервисы;

– сервисы РЖД, 2ГИС и другие социально значимые платформы.

Перечень регулярно расширяют. Весной 2026 года туда также добавили:

– ВТБ и ПСБ;

– "Самокат", "СДЭК" и "Купер";

– "Коммерсантъ", "Матч ТВ", ВГТРК;

– сервисы ФНС и ГИС ЖКХ;

– HeadHunter;

– ряд региональных государственных сервисов.

Работа "белого списка" может отличаться в зависимости от оператора и района города.

Где в Петербурге есть бесплатный Wi-Fi

В Петербурге продолжает работать городская сеть бесплатного Wi-Fi SPB_FREE. В 2026 году в городе доступны более тысячи точек подключения. Бесплатный интернет работает:

– в метро;

– на остановках транспорта;

– в парках и общественных пространствах;

– в библиотеках;

– в МФЦ "Мои документы".

Для подключения нужно пройти авторизацию по SMS.

Что стоит сделать заранее

Перед началом ПМЭФ жителям Петербурга рекомендуется:

– скачать офлайн-карты в "Яндекс Картах" или 2ГИС;

– сохранить электронные билеты и документы в памяти телефона;

– записать важные адреса и телефоны;

– заранее вызвать такси при поездке в Пулково;

– подключиться к доступным Wi-Fi-сетям;

– иметь при себе наличные или офлайн-способы оплаты на случай перебоев связи.

Также стоит учитывать, что навигаторы и сервисы такси при нестабильном интернете могут работать с задержками.

Материал будет обновляться по мере появления новой официальной информации.

