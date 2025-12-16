Дорожные ограничения на ПМЭФ-2026: что известно о перекрытиях в Петербурге

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в южной части Петербурга введут ограничения движения, запреты парковки и усиленные меры безопасности. Piter.TV узнал, какие трудности ожидают водителей во время мероприятия.
Основные дорожные ограничения на время ПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 пройдет в КВЦ "Экспофорум" с 3 по 6 июня. Основные неудобства традиционно затронут районы возле Экспофорума, Пулковского и Петербургского шоссе, а также дороги к аэропорту Пулково.
Ограничения начнут действовать еще до официального открытия форума. Так, с 00:00 29 мая по 23:59 7 июня полностью перекроют:
– Стартовую улицу;
– Домодедовскую улицу;
– Внуковскую улицу.
Также на юге Петербурга будут действовать сужение проезжей части, запрет остановки и парковки. Полный список этих ограничений 26 мая опубликовал городской Комитет по транспорту.
Кроме того, 3 июня с 15:00 до 23:59 ограничения будут действовать в центре города на Замковой и Кленовой улицах от Инженерной до Замковой.
Также будут введены ограничения на использование площадок для отдыха водителей. Закрытию подлежат зоны, расположенные по всей длине Кольцевой автомобильной дороги (КАД). Они затронут участок с 60-го по 94-й км от развязки с Софийской улицей до развязки на пересечении с Ропшинским шоссе. В этом же месте планируется введение временных полных перекрытий движения для всех видов транспорта. Для обеспечения безопасности и регулирования транспортных потоков на данном участке будут дежурить патрульные экипажи Госавтоинспекции.
Ограничения у Экспофорума
Основная площадка ПМЭФ расположена возле Петербургского шоссе. В дни форума движение возле Экспофорума традиционно осложняется из-за перекрытий, проезда делегаций и усиленного контроля. Основные сложности для автомобилистов ожидаются:
– на Петербургском шоссе; на подъездах к Экспофоруму;
– на маршрутах в сторону Пушкина;
– на Пулковском шоссе.
Во время ПМЭФ традиционно осложняется ситуация на Пулковском шоссе – одной из главных магистралей, ведущих к аэропорту и Экспофоруму. По данным СМИ, возможны: заторы, ограничения для грузового транспорта и сложности при выезде из Московского и Пушкинского районов.
Согласно информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 2 по 6 июня не смогут проехать грузовики весом более 3,5 тонны на следующих участках:
– КАД от Ропшинского шоссе до Софийской улицы;
– Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до Дунайского проспекта;
– Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе;
– Витебский проспект от Московского шоссе до Петербургского шоссе;
– Митрофаньевское шоссе от набережной Обводного канала до Кубинской улицы;
– Автомобильная улица;
– Предпортовая улица от 7-го Предпортового проезда до Дачного проспекта.
Ограничения в Пулково
В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) аэропорт Пулково ожидает значительное увеличение пассажиропотока. По прогнозам, в дни проведения ПМЭФ-2026 планируется обслужить около 500 тысяч пассажиров, что на 67% превышает показатели 2025 года.
Также в преддверии ПМЭФ Пулково внедряет новую технологию прохода пассажиров. С 1 июня для путешественников, следующих рейсами между Санкт-Петербургом и Москвой, станет доступна возможность прохождения контроля по биометрическим данным.
Кроме того, в воздушной гавани в дни форума введут усиленные меры безопасности. Пассажиров предупреждают о возможных задержках в пути до аэропорта, изменениях схемы движения, переносе остановок транспорта, а также о дополнительных проверках и пробках на подъездах к терминалу. В предыдущие годы пассажиров просили приезжать в аэропорт заранее из-за дорожных ограничений и увеличенного трафика.
Ограничения в Шушарах
В Шушарах ограничения начали вводить заранее. Так, с 16 по 31 мая действует запрет остановки на Сарицкой улице – от Соколиной улицы до Петербургского шоссе. Нарушителям грозит эвакуация автомобилей.
Ограничения для электросамокатов
Во время ПМЭФ-2026 в Петербурге ограничат движение и парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Ограничения будут действовать с 3 по 7 июня в Московском, Пушкинском, Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.
Будут ли перекрывать ЗСД
Официальной информации о масштабных перекрытиях ЗСД пока нет. Однако петербургские СМИ напоминают, что в предыдущие годы ограничения на трассе возникали из-за проезда кортежей участников форума.
Работа общественного транспорта и такси
В дни проведения Петербургского международного экономического форума работа общественного транспорта будет усилена. Власти города планируют увеличить интенсивность движения автобусов, трамваев и метрополитена, особенно в направлении конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Данная мера направлена на снижение нагрузки на дорожную сеть и обеспечение комфортного передвижения по городу для горожан и гостей форума, несмотря на возможные пробки и ограничения для личного транспорта.
Для повышения транспортной связности с конгрессно-выставочным центром "Экспофорум" власти запустят новый прямой автобусный маршрут №400Э. Он свяжет станцию метро "Московская" с площадкой форума. Автобусы будут курсировать с коротким интервалом в 15 минут, делая на пути всего три остановки.
Помимо этого, добраться до места проведения мероприятия можно будет на действующих маршрутах № 187, 232 и 299. Всего для обслуживания пассажиров на этих четырёх линиях планируется задействовать 48 автобусов большого и среднего классов.
Работа такси во время проведения ПМЭФ будет стабильной. Однако прямого контроля за стоимостью услуг не предусмотрено. Основной механизм регулирования – это формирование "белых списков" агрегаторов и усиленное внимание со стороны антимонопольных органов.
Ключевая проблема прошлых лет заключалась не столько в росте цен, сколько в недоступности сервиса из-за ограничений мобильного интернета в часы пик. В текущем году этот вопрос решён благодаря инициативе Минцифры.
Агрегаторы такси и каршеринга включены в специальные списки для обеспечения их бесперебойной работы на время форума. Тем не менее, пассажирам следует учитывать, что в периоды высокого спроса будут действовать повышающие коэффициенты, что приведёт к традиционному для дней ПМЭФ удорожанию поездок.
Что делать при возможных ограничениях мобильного интернета во время ПМЭФ-2026
Во время крупных мероприятий в Петербурге периодически возникают перебои с мобильным интернетом и связью. В предыдущие годы жители и пассажиры жаловались на сложности с работой мессенджеров, навигаторов, банковских приложений и сервисов такси.
Напомним, что в России действует так называемый "белый список" сервисов – перечень ресурсов, которые могут продолжать работать даже при ограничениях мобильного интернета. В него входят:
– сервисы "Яндекса";
– "Госуслуги";
– VK, Mail.ru и "Одноклассники";
– маркетплейсы Ozon и Wildberries;
– Avito;
– сайты операторов связи;
– банковские сервисы;
– сервисы РЖД, 2ГИС и другие социально значимые платформы.
Перечень регулярно расширяют. Весной 2026 года туда также добавили:
– ВТБ и ПСБ;
– "Самокат", "СДЭК" и "Купер";
– "Коммерсантъ", "Матч ТВ", ВГТРК;
– сервисы ФНС и ГИС ЖКХ;
– HeadHunter;
– ряд региональных государственных сервисов.
Работа "белого списка" может отличаться в зависимости от оператора и района города.
Где в Петербурге есть бесплатный Wi-Fi
В Петербурге продолжает работать городская сеть бесплатного Wi-Fi SPB_FREE. В 2026 году в городе доступны более тысячи точек подключения. Бесплатный интернет работает:
– в метро;
– на остановках транспорта;
– в парках и общественных пространствах;
– в библиотеках;
– в МФЦ "Мои документы".
Для подключения нужно пройти авторизацию по SMS.
Что стоит сделать заранее
Перед началом ПМЭФ жителям Петербурга рекомендуется:
– скачать офлайн-карты в "Яндекс Картах" или 2ГИС;
– сохранить электронные билеты и документы в памяти телефона;
– записать важные адреса и телефоны;
– заранее вызвать такси при поездке в Пулково;
– подключиться к доступным Wi-Fi-сетям;
– иметь при себе наличные или офлайн-способы оплаты на случай перебоев связи.
Также стоит учитывать, что навигаторы и сервисы такси при нестабильном интернете могут работать с задержками.
