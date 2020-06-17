С 1 июня пассажиров в Пулково начнут пропускать по биометрии на рейсы до Москвы

К Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) с 1 июня пассажиров в аэропорту Пулково начнут пропускать по биометрии на рейсах между Северной столицей и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Воздушный терминал вместе с банком ВТБ запустит сервис "Мигом" от Центра биометрических технологий. Он будет работать на шаттлах "Аэрофлота". Пассажиры смогут проходить регистрацию, вход в зону ожидания внутренних вылетов и посадку на рейс с помощью новой технологии. В Пулково отметили, что сервис заработает к ПМЭФ-2026 на рейсах между Петербургом и Москвой по программе "Аэрофлот ШАТТЛ". Уже сейчас он доступен в тестовом режиме, а полноценный запуск запланирован на 1 июня.

Сотрудники банка будут помогать сдавать подтвержденную биометрию прямо в залах регистрации аэропорта. Процедура займет около 10 минут. После этого в личном кабинете на сайте "Аэрофлота" нужно будет разрешить использование своих данных и привязать их к билету.

По предварительным прогнозам, к 2028 году биометрическими сервисами в аэропорту будут пользоваться около четырех миллионов человек. Согласно статистике, в 2025 году за дни ПМЭФ Пулково обслужил около 300 тысяч пассажиров, что на 19 процентов выше показателей 2024 года. В этом году авиагавань ожидает порядка 500 тысяч человек в дни форума.

