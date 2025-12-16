Петербуржцы рассказали, сколько денег им нужно на идеальный отпуск

Затраты на "неделю мечты" возросли на 5%, до 200 тысяч рублей.

В 2026 году средний россиянин готов выделить на недельный отпуск 63 тысячи рублей, однако идеальный отдых, по их мнению, обойдется в 200 тысяч. Исследование, проведенное сервисом по поиску работы SuperJob, охватило трудоспособное население страны.

Жители Петербурга в этом году планируют потратить на отпуск в среднем 64 тысячи рублей на человека. При этом стоимость отпуска мечты для них составляет 200 тысяч рублей. Треть россиян (21% в Петербурге) не имеют возможности отправиться в отпуск в этом году. По сравнению с предыдущим годом (2025), реальный бюджет на отпуск россиян увеличился на 21%, достигнув 63 тысяч рублей. Затраты на "неделю мечты" возросли на 5%, до 200 тысяч рублей. 25% трудоспособных граждан не могут позволить себе отдых. Мужчины готовы потратить на недельный отпуск в среднем 68 тысяч рублей, женщины – 59 тысяч. Идеальный отпуск для мужчин оценивается в 222 тысячи рублей, для женщин — в 184 тысячи.

Наиболее скромные бюджеты у молодежи: "зумеры" (до 24 лет) могут потратить 55 тысяч рублей, "миллениалы" (25-45 лет) – 66 тысяч, а "бумеры" (45+) – 63 тысячи. Наибольшие ожидания по стоимости идеального отдыха у респондентов от 35 до 45 лет – 207 тысяч рублей. Наименьшая доля тех, кто не может позволить себе отдых, наблюдается среди возрастной группы 25-35 лет (21%).

Респонденты с доходом до 100 тысяч рублей могут потратить на отпуск 57 тысяч рублей, а с доходом свыше 150 тысяч – 76 тысяч. Идеальный отпуск для первой группы обойдется в 172 тысячи рублей, для второй – в 254 тысячи. Процент россиян, не имеющих средств на отдых, снижается с 28% до 17% соответственно.

Среди городов-миллионников лидирует Москва по реальному отпускному бюджету – 77 тысяч рублей. На втором месте Казань (71 тысяча), на третьем — Екатеринбург (69 тысяч). При этом 28% москвичей не могут позволить себе отдых, что является самым высоким показателем среди жителей крупных городов. Москва и Казань также лидируют по стоимости отпуска мечты (229 и 220 тысяч рублей соответственно). Красноярск замыкает тройку лидеров с потребностью в 227 тысяч рублей для идеального отдыха.

