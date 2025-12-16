Казахстан обсуждает с РФ увеличение транзита нефти в Китай на 2,5 млн тонн

Документы могут быть подписаны в ходе визита Владимира Путина в республику.

Казахстан обсуждает с Россией увеличение транзита российской нефти в Китай через территорию республики на 2,5 миллиона тонн. Соответствующее заявление сделал журналистам новостного агентства "ТАСС" министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. Эксперт пояснил, что международное соглашение находится в высокой степени готовности. Чиновники рассчитывают заключить сделку в ходе официального рабочего визита президента России Владимира Путина в республику.

Обсуждается. Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. [Подписать] постараемся в этот раз. Увеличение на 2,5 млн тонн. Ерлан Аккенженов, эксперт

Иностранный чиновник заметил, что технико-экономического обоснования для роста транзита энергетических поставок пока что нет. Для реализации проекта важно провести дополнительные расчеты. Также важно задуматься о строительстве новых перекачивающих станций и расширении возможностей трубопровода. К этим задачам стороны приступят после того, как будут подписаны документы.

