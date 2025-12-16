На железной дороге в Петербурге вновь совершили поджог

Транспортные полицейские Петербурга задержали 15-летнего подростка, который совершил поджог трансформаторной подстанции на железной дороге. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, инцидент произошел на станции Полюстрово. Юноша использовал бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

Несовершеннолетний общался с неизвестным куратором в мессенджере, он и дал такое указание. В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее аналогичные поджоги совершили в Красногвардейском районе: правоохранители поймали 16-летнего подростка, а также на станции Ручьи. В последнем случае задержали 23-летнего мужчину.

