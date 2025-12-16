В молоке из петербургских магазинов выявили фальсификат и кишечную палочку

Рейд, организованный общественной организацией "Общественный контроль" совместно с аккредитованными лабораториями, показал тревожные результаты: нарушения были обнаружены почти в 40% образцов пастеризованного молока, приобретённых в городских магазинах. Продукцию закупали в крупных сетях, включая "О"КЕЙ", "Магнит" и "Перекрёсток".

Проверка выявила сразу несколько видов несоответствий стандартам – от фальсификации состава до грубых нарушений санитарных норм. Некоторые производители для удешевления продукции заменяли молочный жир немолочным или разбавляли молоко водой. Так, подмена была обнаружена в товаре собственной торговой марки одной из сетей, где фактическое содержание белка и жира было значительно ниже заявленного на упаковке.

Однако гораздо большую опасность представляют микробиологические загрязнения. В нескольких образцах была найдена кишечная палочка (E.coli), что свидетельствует о серьёзных проблемах с чистотой на производстве. Например, продукция одного из хозяйств содержала не только опасные бактерии, но и имела превышение по общему уровню микроорганизмов, несмотря на ранее вынесенные предостережения. Аналогичные проблемы с микрофлорой были зафиксированы и в молоке другого производителя из Ленинградской области.

Вместе с тем эксперты отмечают и положительные примеры. Полностью соответствуют обязательным требованиям ГОСТ такие бренды, как "Простоквашино", "Пискарёвское", "Приневское", "Зелёный берег", а также товары сетей "ВкусВилл" и "Ермолино".

Фото: ВКонтакте / ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ