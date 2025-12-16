В ДТП в Тихвине пострадал юный самокатчик

Авария случилась на перекрестке улицы Карла Маркса и Кошевого проезда.

В Тихвине Ленинградской области накануне произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил глава администрации Алексей Брицун.

На перекрестке улицы Карла Маркса и Кошевого проезда столкнулись легковой автомобиль и самокат, на котором двигались двое подростков. Юноши нарушили ряд ПДД: ехали вдвоем, не спешились на пешеходном переходе. Кроме того, они нарушили траекторию движения.

Потерпевших доставили в приемный покой ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница" для проведения обследования, постановки диагноза и решения вопроса о необходимости госпитализации. У одного из них зафиксировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Видео: Telegram / Алексей Брицун