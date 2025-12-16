В МИД ЕС сообщили о претензиях по размещению российских сил в "Молдавии и Грузии".

Коллективный Брюссель хочет потребовать от Москвы ввести ограничения в отношении ее вооруженных сил в случае начала мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Соответствующий комментарий глава верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас сделала местным журналистам по прибытии на неформальную встречу глав министерств по иностранным делам Европейского союза на Кипре. Она добавила, что союзники по региональному сообществу будут требовать вывода российских войск с территории "Молдавии и Грузии". В последнем случае таким образом высокопоставленная чиновница подразумевала земли, которые являются частью Южной Осетии и Абхазии, так как в самой Грузии наших военнослужащих нет.

Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Каллас подтвердила, что посольство США покидает Киев.

