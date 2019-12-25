"Белый список": какие сервисы остаются доступными при ограничениях мобильного интернета в России

В периоды временных ограничений работы мобильного интернета операторы связи в пилотном режиме обеспечивают приоритетный доступ к социально значимым цифровым ресурсам. Речь идёт о так называемом "белом списке" — перечне сайтов и сервисов, которые продолжают стабильно работать даже при снижении или блокировке передачи данных. В него входят платформы, необходимые для получения экстренной информации, связи с государственными структурами, финансовых операций и повседневных базовых услуг. Ниже представлен список ресурсов, доступность которых сохраняется во время ограничений мобильного интернета.
В первую очередь в список вошли:
– Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max
– Сервисы Госуслуг
– Сервисы Яндекса
– Маркетплейсы Ozon и Wildberries
– Avito
– Дзен
– Rutube
– Официальный сайт платёжной системы Мир
– Сайты Правительства и Администрации Президента России
– Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
– Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2
На втором этапе в список включены:
– сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ
– Почта России
– Альфа-Банк
– государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак
– СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler
– РЖД и туристический портал Туту.ру
– навигатор 2ГИС
– такси Максим
– сайт с прогнозом погоды Gismeteo
На третьем этапе в перечень включены онлайн-ресурсы:
– Центробанка
– операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком"
– платформы "Россия — страна возможностей"
– федеральной государственной автоматизированной информационной системы "Молодёжь России" и всероссийского студенческого проекта "Твой ход"
– СМИ: "Известия", ТАСС
– сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости "Домклик"
– охранной системы "Цезарь Сателлит"
– онлайн-кинотеатра Окко
Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности. Включить в него ресурс иным способом невозможно.
Cписок будет дополняться.
Фото: unsplash (smartphone)
