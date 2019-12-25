"Белый список": какие сервисы остаются доступными при ограничениях мобильного интернета в России

Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности.

В периоды временных ограничений работы мобильного интернета операторы связи в пилотном режиме обеспечивают приоритетный доступ к социально значимым цифровым ресурсам. Речь идёт о так называемом "белом списке" — перечне сайтов и сервисов, которые продолжают стабильно работать даже при снижении или блокировке передачи данных. В него входят платформы, необходимые для получения экстренной информации, связи с государственными структурами, финансовых операций и повседневных базовых услуг. Ниже представлен список ресурсов, доступность которых сохраняется во время ограничений мобильного интернета.

В первую очередь в список вошли:

– Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max

– Сервисы Госуслуг

– Сервисы Яндекса

– Маркетплейсы Ozon и Wildberries

– Avito

– Дзен

– Rutube

– Официальный сайт платёжной системы Мир

– Сайты Правительства и Администрации Президента России

– Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)

– Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2

На втором этапе в список включены:

– сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ

– Почта России

– Альфа-Банк

– государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак

– СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler

– РЖД и туристический портал Туту.ру

– навигатор 2ГИС

– такси Максим

– сайт с прогнозом погоды Gismeteo

На третьем этапе в перечень включены онлайн-ресурсы:

– Центробанка

– операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком"

– платформы "Россия — страна возможностей"

– федеральной государственной автоматизированной информационной системы "Молодёжь России" и всероссийского студенческого проекта "Твой ход"

– СМИ: "Известия", ТАСС

– сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости "Домклик"

– охранной системы "Цезарь Сателлит"

– онлайн-кинотеатра Окко

Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности. Включить в него ресурс иным способом невозможно.

Cписок будет дополняться.

