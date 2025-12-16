  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Сегодня, 12:07
128
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию

0 0

В районе авиагавани введены временные ограничения на использование воздушного пространства.

Петербургский аэропорт Пулково 2 июня принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В районе авиагавани введены временные ограничения на использование воздушного пространства, рассказали в пресс-службе Росавиации. 

Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. 

Пресс-служба Росавиации 

Отмечается, что статус перелета получится уточнить с помощью онлайн-табло

Ранее на Piter.TV: с 1 июня в аэропорту Пулково стартовала посадка на рейс по биометрии. На первом этапе сервис доступен для пассажиров с подтвержденными биометрическими данными, которые направляются из Петербурга в московское Шереметьево.

Фото: Piter.TV 

Теги: ограничения, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии