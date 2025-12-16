Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Петербургский аэропорт Пулково 2 июня принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В районе авиагавани введены временные ограничения на использование воздушного пространства, рассказали в пресс-службе Росавиации.
Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Пресс-служба Росавиации
Отмечается, что статус перелета получится уточнить с помощью онлайн-табло.
с 1 июня в аэропорту Пулково стартовала посадка на рейс по биометрии. На первом этапе сервис доступен для пассажиров с подтвержденными биометрическими данными, которые направляются из Петербурга в московское Шереметьево.
