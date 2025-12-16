Число отравившихся в кафе в Пятигорске выросло до 70

В Минздраве по Ставрополью сообщили о новых пострадавших в результате массового отравления в кафе.

После посещения кафе в Пятигорске в больницу с признаками отравления попали 70 человек. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минздрава Ставропольского края.

Количество пострадавших в кафе в Пятигорске увеличилось до 70 человек: 59 стационарно, 11 амбулаторно. Минздрав Ставропольского края

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал, что девять местных жителей поступили в больницу с кишечной инфекцией, перед этим они отдыхали в кафе. Позже количество пострадавших возросло до 36 человек. Среди пострадавших есть двое детей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у пациентов обнаружили маркеры сальмонеллы — опасной бактерии, которая чаще всего попадает в организм человека через яйца, мясо птицы или не прошедшие достаточную термическую обработку блюда.

Власти Пятигорска приняли решение закрыть точку общественного питания. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас эксперты устанавливают конкретное блюдо, ставшее причиной трагедии, а также им предстоит выявить сотрудников кафе, допустивших грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее мы сообщали, что в Пятигорске из-за отравления в кафе госпитализировали 50 человек.

Фото: Freepik