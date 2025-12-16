Умерла актриса из фильма "Дон Жуан" Екатерина Глазырина

Актриса Екатерина Глазырина умерла 27 мая в 72 года. Информацию о ее смерти сегодня опубликовали на портале "Кино-Театр.ру".

Причины смерти артистки не раскрывались. Место и дата похорон пока неизвестны.

Екатерина родилась 26 ноября 1953 года в семье советского актера Алексея Глазырина, который был известен зрителям по фильмам "Белорусский вокзал", "Щит и Меч" и "Вий".

Дочь решила продолжить семейную традицию, после школы она поступила актерский факультет ГИТИСа. Когда девушка получила диплом, ей доставались преимущественно эпизодические роли.

В фильмографии артистки только четыре проекта. Глазырина снялась в картинах "Дон Жуан" и "Стеклянные бусы". Она принимала участие в съемках документального цикла "Чтобы помнили" о своем отце Алексее Глазырине.

Также Екатерина Глазырина сыграла несколько ролей в спектаклях Государственного театра кукол имени Сергея Образцова в Москве.

