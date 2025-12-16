Продажи топлива из Беларуси на Петербургской бирже выросли в 26 раз

В мае 2026 года наблюдался беспрецедентный рост объёмов реализации белорусского топлива на внутреннем рынке России. По данным Национального биржевого ценового агентства, продажи бензина производства НПЗ Беларуси на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигли 23,64 тысячи тонн. Этот показатель является рекордным и превышает прошлогодний объём (0,9 тысячи тонн) более чем в 26 раз. По сравнению с апрелем 2026 года реализация выросла на 16,6%, или на 3,36 тысячи тонн.

Аналогичная динамика зафиксирована и по дизельному топливу. В прошлом месяце через биржу прошло 49,86 тысяч тонн белорусского дизеля, что втрое больше, чем в мае 2025 года (15,54 тыс. тонн), и значительно превышает апрельский результат текущего года (15,12 тыс. тонн).

Эксперты отмечают, что увеличение поставок белорусских нефтепродуктов играет ключевую роль в обеспечении стабильности внутреннего российского рынка, особенно в периоды пикового спроса. Так, максимальные объёмы продаж в 2025 году фиксировались в октябре–декабре и превышали 37 тысяч тонн в месяц.

В начале апреля продажи бензина на Петербургской бирже снизились на 8,4 процента.

