Продажи бензина на Петербургской бирже снизились на 8,4 процента

Объем реализации бензина на Петербургской бирже в 2026 году оказался ниже прошлогоднего уровня.

С начала 2026 года на Петербургской бирже реализовано 2,554 млн тонн автомобильного бензина, что на 8,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такие данные приведены в обзоре Национального биржевого ценового агентства.

В документе отмечается, что за период с 1 по 3 апреля 2026 года общий объем продаж бензина на бирже с учетом всех условий поставки составил 106,055 тыс. тонн. Этот показатель оказался на 7,5% ниже, чем в сопоставимый период марта, и на 8,3% меньше, чем за те же даты прошлого года.

Также зафиксировано снижение реализации топлива, произведенного белорусскими нефтеперерабатывающими заводами. С 1 по 3 апреля объем таких продаж составил 2,58 тыс. тонн, что на 20,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом марта. При этом в апреле 2025 года поставки бензина из Белоруссии на бирже не осуществлялись.