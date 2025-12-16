Глава РФПИ Дмитриев назвал ПМЭФ объединяющей площадкой для суверенных стран

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в беседе с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что состав участников ПМЭФ наглядно демонстрирует полный крах политики глобалистов.
Он подчеркнул, что форум является важнейшим событием, происходящим в очень ответственный период. По словам Дмитриева, ПМЭФ объединяет суверенные государства, которые настроены на движение вперёд и готовы к совместному развитию.
Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские депутаты предложили устанавливать зеленые номера на электромобили.
Фото: Piter.TV
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