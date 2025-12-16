Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству заявил, что состав участников форума доказывает провал политики глобалистов. По его словам, мероприятие собирает государства, готовые к развитию.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в беседе с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что состав участников ПМЭФ наглядно демонстрирует полный крах политики глобалистов.

Он подчеркнул, что форум является важнейшим событием, происходящим в очень ответственный период. По словам Дмитриева, ПМЭФ объединяет суверенные государства, которые настроены на движение вперёд и готовы к совместному развитию.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские депутаты предложили устанавливать зеленые номера на электромобили.

Фото: Piter.TV