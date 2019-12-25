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Женщина погибла под колесами "Газели" на Краснопутиловской улице
Сегодня, 17:16
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Женщина погибла под колесами "Газели" на Краснопутиловской улице

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Водитель двигался по тротуару.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Кировском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Днем 5 августа возле дома 20 по Краснопутиловской улице 31-летний водитель автомобиля "Газель", двигаясь по тротуару, совершил наезд на женщину, на вид которой около 60 лет. В результате пострадавшая скончалась на месте аварии от полученных травм. 

Все обстоятельства и причины случившегося выясняются, личность погибшей также устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга добивается компенсации для пострадавших в ДТП близняшек. Пешеходам был причинен вред здоровью различных степеней тяжести. В отношении водителя Subaru возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, кировский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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