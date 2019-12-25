После вмешательства прокуратуры отремонтировали участок Промышленной улицы

На проезжей части имелись дефекты полотна, которые затрудняли проезд для транспортных средств.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Было установлено, что участок Промышленной улицы находился в аварийном состоянии. На проезжей части имелись дефекты полотна, которые затрудняли проезд для транспортных средств, рассказали 5 августа в надзорном ведомстве.

По результатам рассмотрения представления прокурора нарушения устранили. Асфальт на объекте отремонтировали.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга встала на защиту прав троих подростков, работавших без оформления. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга