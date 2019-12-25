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После вмешательства прокуратуры отремонтировали участок Промышленной улицы
Сегодня, 12:18
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После вмешательства прокуратуры отремонтировали участок Промышленной улицы

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На проезжей части имелись дефекты полотна, которые затрудняли проезд для транспортных средств.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Было установлено, что участок Промышленной улицы находился в аварийном состоянии. На проезжей части имелись дефекты полотна, которые затрудняли проезд для транспортных средств, рассказали 5 августа в надзорном ведомстве. 

По результатам рассмотрения представления прокурора нарушения устранили. Асфальт на объекте отремонтировали. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга встала на защиту прав троих подростков, работавших без оформления. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: кировский район, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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