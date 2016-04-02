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В Петербурге подписали соглашение о поддержке международных автоперевозчиков
Сегодня, 12:44
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В Петербурге подписали соглашение о поддержке международных автоперевозчиков

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Стороны договорились объединить усилия для создания благоприятных условий работы российских компаний в сфере международных грузоперевозок.

В Петербурге заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Комитетом по транспорту, Комитетом по благоустройству и Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Документ скрепили подписями председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, глава Комитета по благоустройству Сергей Петриченко и руководитель Северо-Западного филиала АСМАП Виктор Алешковский.

Стороны договорились объединить усилия для создания благоприятных условий работы российских компаний в сфере международных грузоперевозок. В рамках партнерства они планируют совместно анализировать рынок и выявлять существующие проблемы, обмениваться аналитическими данными, участвовать в отраслевых мероприятиях, а также организовывать собственные конференции, семинары и выставки.

Как подчеркнули в пресс-службе Комтранса, соглашение заключено на бессрочной основе. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перечислили маршруты-лидеры по безбилетникам.

Фото: Pxhere

Теги: комитет по транспорту, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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