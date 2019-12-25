В Петербурге перечислили маршруты-лидеры по безбилетникам

По результатам проверок Комитет по транспорту составил 13,2 тысячи протоколов об административных правонарушениях.

В первом полугодии 2026 года контролеры проверили оплату проезда свыше 650 тысяч раз на 344 автобусных маршрутах Санкт-Петербурга. По результатам этих проверок Комитет по транспорту составил 13,2 тысячи протоколов об административных правонарушениях.

В метрополитене за тот же период пассажиропоток превысил 341 миллион человек. Доля нарушителей составила менее 0,1% от общего числа перевезенных людей (по ним оформлено 253 протокола). Еще 104 материала в отношении несовершеннолетних безбилетников были переданы в комиссии по делам несовершеннолетних.

Наибольшее количество зайцев традиционно выявлено в наземном транспорте, на маршрутах № 191, № 288 и № 121, а также в метро на станциях "Площадь Восстания", "Улица Дыбенко" и "Купчино".

Кроме того, в Комитете по транспорту привели статистику правонарушений против сотрудников службы контроля. За 2025–2026 годы зафиксировано два случая нападения пассажиров на контролеров. По первому инциденту Невский районный суд уже вынес обвинительный приговор: мужчина, избивший сотрудника в автобусе № 4, отправился в колонию отбывать наказание. По второму случаю в настоящее время продолжается доследственная проверка.

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Фото: Piter.TV