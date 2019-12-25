"Танечкина сосна" из Ленобласти вошла в тройку лучших деревьев России

В национальном состязании приняли участие 78 уникальных растений со всей страны.

"Танечкина сосна", растущая в Ленобласти, заняла третье место на всероссийском конкурсе "Российское дерево года — 2026". Дереву, которому около 300 лет, отдали свои голоса 6 476 человек.

В национальном состязании приняли участие 78 уникальных растений со всей страны. Победителем конкурса стал дуб "Новооскольский великан" из Белгородской области, набравший 13 933 голоса. Второе место с результатом 12 593 голоса занял чувашский дуб "Киреметь".

В Комитете по природным ресурсам региона поблагодарили всех жителей за поддержку и отметили, что благодаря голосованию еще больше россиян узнали об одном из главных памятников живой природы 47-го региона. Отметим, что 300-летняя "Танечкина сосна" растет на берегу реки Сясь. Она включена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и официально имеет статус памятника живой природы.

Ранее мы сообщили о том, что более 95 кубометров мусора собрали на берегах водоемов Ленобласти в рамках акции "Вода России".

Фото: Пресс-служба Комитета по природным ресурсам Ленобласти