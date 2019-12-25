Гидравлические испытания 5 августа проведут в Невском районе

Такие испытания нужны для проверки трубопроводов на прочность.

В Петербурге продолжается проверка труб на прочность. В среду, 5 августа, гидравлические испытания проведут в Невском районе, рассказали в АО "ТЭК СПб".

Сети протестируют в границах улиц Бабушкина, Дудко, Седова, Железнодорожного проспекта и к домам 28, 32, 34, 42, 42Б на улице Цимбалина.

Такие испытания нужны для проверки трубопроводов на прочность. Дефекты выявляются сразу и через два дня после. Жители могут уточнить график отключения горячего водоснабжения по своим адресам на официальных сайтах обслуживающих компаний "ТЭК" и "Теплосеть".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге начались испытания инновационного реагента для очистки подземной воды.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга