В Невском районе проведут последние на этой неделе гидравлические испытания

Об этом сообщили в АО "ТЭК СПб".

В Петербурге 30 июля завершаются гидравлические испытания недели. По информации АО "ТЭК СПб", их проведут в Невском районе.

Проверки повышенным давлением пройдут на теплопроводах в границах улиц Ольминского, Ольги Берггольц, Седова, Пинегина и Бабушкина, проспекта Обуховской Обороны, Большого Смоленского проспекта и проспекта Елизарова.

Жители могут уточнить график отключения горячего водоснабжения по своим адресам на официальных сайтах обслуживающих компаний "ТЭК" и "Теплосеть".

Ранее мы рассказывали о том, что специалисты "Водоканала" продолжают работы на месте двойного прорыва трубы на проспекте Косыгина. В результате аварии без холодного водоснабжения остались два нежилых здания, а из-за мощного напора размыло почву.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга