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В Невском районе проведут последние на этой неделе гидравлические испытания
Сегодня, 8:56
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В Невском районе проведут последние на этой неделе гидравлические испытания

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Об этом сообщили в АО "ТЭК СПб".

В Петербурге 30 июля завершаются гидравлические испытания недели. По информации АО "ТЭК СПб", их проведут в Невском районе. 

Проверки повышенным давлением пройдут на теплопроводах в границах улиц Ольминского, Ольги Берггольц, Седова, Пинегина и Бабушкина, проспекта Обуховской Обороны, Большого Смоленского проспекта и проспекта Елизарова. 

Жители могут уточнить график отключения горячего водоснабжения по своим адресам на официальных сайтах обслуживающих компаний "ТЭК" и "Теплосеть"

Ранее мы рассказывали о том, что специалисты "Водоканала" продолжают работы на месте двойного прорыва трубы на проспекте Косыгина. В результате аварии без холодного водоснабжения остались два нежилых здания, а из-за мощного напора размыло почву. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: гидравлические испытания, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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