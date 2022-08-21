В Петербурге гидравлические испытания продолжатся 12 августа

Проверки ожидаются в Красногвардейском и Невском районах.

В пресс-службе АО "ТЭК СПб" сообщили, что с 10 по 12 августа в Петербурге планируются четыре гидравлических испытания.

Напомним, накануне проверили тепловые сети от групповой котельной в Выборгском районе на Выборгской набережной. Затем протестировали теплопроводы Фрунзенского района к домам 7, 9, 11/28 на Мгинской улице и к домам 13А, 14 на Дубровской улице.

А в среду проверки трубопроводов ожидаются в Красногвардейском районе к домам 87, 110, 112, 114, 116, 120 на шоссе Революции и в Невском районе на территории, ограниченной улицами Седова, Книпович и Глухоозерским шоссе.

По словам энергетиков, нельзя приближаться к местам выхода воды на поверхность. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения. Не стоит пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга