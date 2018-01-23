В продаже в интернете появились новые БАДы для похудения с наркотиком

"Известия" сообщили о контрольной закупке опасного товара.

Сильнодействующее вещество сибутрамин, которое может вызвать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем, выявлен в БАДах для похудения, которые продаются на российских интернет-площадках в России. Соответствующей информацией поделились со своей аудиторией журналисты газеты "Известия". В СМИ говорится о том, что такие опасные препараты реализуются под видом продукции от американских и европейских брендов. Поставки товара организованы через сеть казахстанских предпринимателей.

На торговых площадках массово продаются БАДы для похудения, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, которое может вызывать тяжелые нарушения психики, проблемы с сердцем и даже привести человека в реанимацию. текст сообщение от газеты "Известия"

В СМИ добавили, что контрольная закупка и лабораторные исследования подтвердили наличие запрещенного вещества во всех проверенных образцах товара. Сибутрамин представляет из себя сильнодействующий лекарственный препарат, который в нашей стране запрещен в свободной продаже из-за высоких рисков для здоровья пациентов. В аптеках его реализуют только по рецепту.

В России заблокировали почти 16 тысяч площадок по продаже БАД.

Фото: pxhere.com