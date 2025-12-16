В России заблокировали почти 16 тысяч площадок по продаже БАД

Роспотребнадзор продолжает работу над выявлением незаконных биодобавок в интернете.

Свыше 15,8 тысячи онлайн-площадок, предлагающих к реализации на территории страны запрещенные биологически активные добавки (БАД), заблокированы. Соответствующим данными с журналистами поделились представители пресс-службы Роспотребнадзора. Специалисты из профильного ведомства объяснили, что продолжается работа по выявлению и блокировке таких цифровых точек по продаже БАД.

По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано более 15,8 тысячи подобных площадок. пресс-служба Роспотребнадзора

В числе примеров эксперты указали интернет-страницы, на которых клиентам предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также опасная продукция для здоровья человека. В ежедневном режиме сотрудники изучают объявления о продаже БАДов, рассматривают карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД.

