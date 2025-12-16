Роспотребнадзор зарегистрировал реагенты для обнаружения вируса гриппа птиц

Эксперты рассказали о независимости от иностранных поставок в сфере здравоохранения.

Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали первый в России набор реагентов для обнаружения вируса гриппа птиц A(H5N8). Соответствующим данными с журналистами поделились представители пресс-службы профильного ведомства. Специалисты объяснили, что набор реагентов разработан для проведения диагностики в отношении вируса гриппа A(H5N8) у пациентов и животных с целью поддержания готовности правительства страны к возникновению новых вспышек этой инфекции.

Сотрудники ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" зарегистрировали первый в стране набор реагентов, который позволяет диагностировать высокопатогенный вирус гриппа птиц A(H5N8) методом ПЦР с обратной транскрипцией в режиме реального времени. пресс-служба Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре напомнили, что для производства реагентов используются только отечественные компоненты. Таким образом отрасли удается обрести независимость от поставок из-за границы, а также обеспечивается доступность набора для медицинских учреждений по стране.

