Хуснуллин оценил темпы строительства жилья в Херсонской области

Выдано восемь разрешений на строительство.

"За последние несколько месяцев произошёл прорыв в этом направлении", – так зампред Марат Хуснуллин отозвался о впечатлениях от строительной отрасли в Херсонской области. Там он был с рабочим визитом. По его словам, в регионе выдано восемь разрешений на строительство общей площадью 280 тыс. кв. м.

Так, например, идет стройка жилого комплекса возле морского побережья. Также планируется начать капитальный ремонт строительного колледжа, где учатся почти 400 ребят. По словам властей, условия обучения сейчас не соответствуют современным реалиям.

Меня особо порадовало, что реально стали строить жильё, зашли строители, разворачивают стройку. Буквально за последние несколько месяцев произошёл прорыв в этом направлении. Считаю, что обновлять жилой фонд необходимо активно, чтобы давать возможность людям улучшать свои жилищные условия. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства РФ

Кроме того, Марат Хуснуллин обсудил с главой региона реализацию программы социально-экономического развития.

