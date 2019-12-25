Хуснуллин: регионы получили право принимать участие в развитии федеральных дорог

В модернизации дорожной сети страны теперь могут принимать участие регионы. Такой закон утвердил президент Владимир Путин. Документ расширит источники финансирования для проведения работ на трассах федзначения. Новость об этом появилась на сайте Правительства.

В проекты строительства скоростных дорог компании "Автодор" привлечено более 1 трлн рублей возвратных инвестиций. Общая протяженнность планируемых объектов составляет почти 900 километров. По всем проектам провели необходимые оценки и предварительное финансовое моделирование. Уточняется, что благодаря новому закону субъекты страны получат право реализовывать свои региональные транспортные инициативы на федеральной дорожной сети.

При этом субъекты получают возможность ускорить строительство важных для себя дорожно-транспортных объектов, что в свою очередь обеспечит целый ряд позитивных эффектов: рост связанности территорий, снижение логистических издержек, повышение инвестиционной привлекательности регионов и развитие внутреннего туризма. Марат Хуснуллин, вице-премьер

