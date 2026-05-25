Обложки книг и нейросети: как ИИ меняет современное книгоиздание

Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью жизни, выполняя функции друга, психолога и даже доктора. Он активно внедряется на рынке труда, помогая соискателям составлять резюме, а работодателям – их отбирать. Не обошёл стороной ИИ и сферу творчества, что вызывает споры о будущем дизайнеров и художников, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

В 2022 году на платформе ArtStation произошла забастовка, когда пользователи выразили недовольство тем, что на сайте начали выкладывать и продавать работы, созданные нейросетями. В начале 2024 года графический роман "Евгений Онегин" подвергся критике за отсутствие "живого" творческого подхода: персонажи выглядели странно, а архитектура и наряды были неестественными. Несмотря на это, художница, работавшая над иллюстрациями, была довольна результатом.

В начале 2025 года произошёл аналогичный скандал с обложкой книги "Ведьмак: Перекрёсток воронов". Пользователи заподозрили, что обложка была создана с помощью ИИ, несмотря на заверения издательства о том, что над ней работал художник. В одной из промежуточных версий был замечен водяной знак фотобанка Shutterstock.AI, что вызвало дополнительные подозрения.

По словам главного редактора художественной литературы издательства "Эксмо" Евгения Соловьёва, нейросети используются как инструмент в руках профессионалов, и финальный вид оформления всегда дорабатывается дизайнерами и художниками. Он считает, что ИИ – это естественный этап технологического развития, который расширяет возможности, не подменяя творческий подход человека.

Реакция общества на использование ИИ в творчестве связана с явлением, известным как "ИИ-слоп", когда создаётся однотипный и внутренне пустой контент. Это приводит к размыванию ценности визуального контента. Бывший арт-директор журнала "Сеанс" Арина Журавлёва отметила, что многие жалуются на искусственность изображений, созданных с помощью ИИ, но не всегда могут их отличить.

Сторонники теории "мёртвого интернета" утверждают, что с 2016–2017 годов "живой" интернет исчез, уступив место ботам и контенту, созданному нейросетями. Это создаёт иллюзию бурной жизни, но также вводит в заблуждение. Лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Павел Крупник считает необходимым помечать контент, созданный с помощью ИИ, чтобы предотвратить его использование со злым умыслом.

Некоторые эксперты, такие как арт-директор Ульяна Бельтюкова, считают, что использование ИИ не является проблемой, если оно не заменяет творческий подход. Она отмечает, что на площадках самиздата большинство обложек создано с помощью ИИ, и это устраивает как авторов, так и аудиторию. Однако к печатным книгам предъявляются более серьёзные требования. Дизайнер Ирина Ломакина подчёркивает важность сохранения баланса между человеческим замыслом и использованием технологий.

