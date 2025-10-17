Какая программа ждет жителей: всю неделю Петербург будет отмечать 323-летие

Завтра, 27 мая, Петербургу исполнится 323 года. Всю неделю город будет отмечать свой праздник, для горожан организуют культурные мероприятия. Посмотреть полную афишу можно на портале "Культура Петербурга". Об этом пишет вице-губернатор Борис Пиотровский.

Так, в пятницу в Северной столице пройдет легендарная "Классика на Дворцовой". Концерт начнется в 21:30. Там соберутся более 250 артистов, программа состоит из 20 мировых хитов – от оперы до рока. Ради этого события в город приезжают люди из разных регионов страны.

Кроме того, жители и гости Петербурга могут посетить программу "Вдохновленные Петербургом" в Музее-усадьбе Г. Р. Державина, концерт "Петербургская сюита" в Филармонии джазовой музыки, а также Гала-концерт звезд оперы и балета на сцене Михайловского театра.

