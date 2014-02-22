В акватории Финского залива прошло антитеррористическое учение "Лагуна-2026"

Оперативный штаб в Ленинградской области сообщил о проведении 20-21 мая 2026 года антитеррористического учения "Лагуна-2026". Мероприятие прошло в акватории Финского залива.
В учении приняли участие представители силовых ведомств, правоохранительных органов и специальных служб региона. Основной целью тренировки была отработка взаимодействия региональных структур по пресечению диверсионно-террористического акта на борту иностранного судна.
Анализ результатов учения показал готовность сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по пресечению преступлений террористической направленности. Проведение учения на режим судоходства в Финском заливе не повлияло.
Фото: УФСБ по Петербургу и Ленобласти
