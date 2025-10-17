Студенты смогут подать заявки на конкурс "Строймастер" до 2 июня

Конкурс проводится ежегодно и направлен на поддержку студентов, которые выбирают рабочие профессии в строительной сфере.

Прием заявок на участие в "Студенческой лиге" конкурса профессионального мастерства "Строймастер" продлили до 2 июня. Принять участие смогут студенты строительных колледжей и профильных учебных заведений старше 16 лет.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", регистрация проходит на официальной платформе конкурса. В этом году молодые специалисты будут соревноваться сразу в четырех номинациях: лучший каменщик, штукатур, сварщик и монтажник каркасно-обшивных конструкций.

Конкурс проводится ежегодно и направлен на поддержку студентов, которые выбирают рабочие профессии в строительной сфере. Для многих участников это шанс получить первый серьезный профессиональный опыт и показать свои навыки потенциальным работодателям.

Победители и участники, показавшие лучшие результаты, смогут выйти в финал всероссийского конкурса "Строймастер". Заключительный этап пройдет в Москве.

В строительной отрасли Петербурга вопрос подготовки кадров остается одним из ключевых. На фоне высокого спроса на специалистов подобные конкурсы становятся способом привлечь молодежь в профессию и повысить интерес к рабочим специальностям.

Фото: МАКС / Минстрой РФ