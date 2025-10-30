В России школьники и студенты стали чаще болеть "болезнью поцелуев"

Инфекционный мононуклеоз, также известный как "болезнь поцелуев", стали все чаще обнаруживать у российских школьников и студентов. Иногда это заболевание приводит к тяжелым последствиям, вплоть до реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в России на 100 тысяч человек фиксируют от 40 до 80 случаев инфекционного мононуклеоза. Инфекцию стали чаще находить у школьников и студентов в возрасте от 15 до 24 лет. Раньше диагноз обычно ставили детям 4-5 лет.

Вирус выделяется со слюной и попадает на слизистую рта или носоглотки здорового человека. Далее он проникает в В-лимфоциты, и начинается классическая картина ангины. Среди симптомов "болезни поцелуев" — сильный отек лица и шеи, увеличение лимфатических узлов. Встречаются и более опасные осложнения: дыхательная недостаточность, разрыв селезенки, поражение печени, гнойная ангина.

