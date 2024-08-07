Введение платы за международный трафик свыше 15 ГБ могут перенести

Запуск дополнительной платы за использование международного интернет-трафика сверх 15 ГБ в месяц в мобильных сетях, вероятно, откладывается. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телеком-рынке.

По данным издания, операторы связи и профильные структуры обсуждают перенос сроков введения новых правил. Часть собеседников утверждает, что запуск могут сдвинуть ближе к осени, другие связывают возможное решение с выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

Речь идет о дополнительной тарификации международного трафика, к которому операторы относят и использование VPN-сервисов. Инициатива обсуждается после совещания в конце марта, на котором глава Минцифры России Максут Шадаев предложил принять меры против активного использования VPN.

Изначально предполагалось, что новая схема оплаты заработает ещё до 1 мая. Позже сроки уже переносили на июнь, поскольку операторам требовалось время для технической подготовки и тестирования системы.

Согласно действующему законодательству, мобильные операторы обязаны уведомлять клиентов об изменении тарифов минимум за десять дней до вступления новых условий в силу. Если бы дополнительная плата начала действовать с 1 июня, абоненты должны были получить уведомления не позднее 21–22 мая.

Однако на момент публикации информации крупнейшие российские операторы — МТС, Т2 и Билайн — подобных объявлений не публиковали. Представители компаний отказались от комментариев. Запросы также были направлены в МегаФон и Минцифры.

Ранее глава СПЧ заявил, что попытка отключить VPN сломает систему интернета.

