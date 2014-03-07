В Мариинском дворце наградили петербургских кёрлингистов

В четверг, 21 мая, в Мариинском дворце состоялась церемония награждения спортсменов и тренеров Федерации кёрлинга Санкт-Петербурга. Их чествовали за победы и призовые места на всероссийских соревнованиях в сезоне 2025–2026 годов, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания города.

Спортсменов приветствовали депутаты петербургского парламента, которые зачитали обращение председателя ЗакСа Александра Бельского. В своём послании спикер отметил богатые спортивные традиции города и подчеркнул, что награды должны стать для спортсменов стимулом к новым достижениям.

В рамках церемонии парламентарии вручили Благодарственные письма петербургским кёрлингистам, завоевавшим звания чемпионов России в общей и специальной дисциплине ("ПОДА-кёрлинг на колясках"), а также тем, кто занял призовые места на чемпионате страны. Отдельные награды были вручены тренерам, внёсшим вклад в успехи спортсменов.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга