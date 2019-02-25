Петербург вошёл в топ-3 самых популярных городов для летнего отдыха в России

В мае 2026 года сервис "Отелло" провёл исследование, посвящённое самым востребованным направлениям для путешествий летом. Анализ основан на обезличенных данных о бронированиях на период с 1 июня по 31 августа 2026 года, а также на статистике за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Согласно результатам, тройку лидеров среди российских направлений традиционно составляют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. В этом году на первом месте оказался Краснодарский край, на который приходится 17% всех бронирований. В топ-10 также вошли Калининградская и Ростовская области, Приморский край, Татарстан, Алтай, Московская и Нижегородская области.

Средняя продолжительность проживания по самым популярным направлениям составляет 3 ночи. Дольше всего туристы планируют оставаться в Краснодарском крае (5 ночей), а также в Санкт-Петербурге и Калининградской области (по 4 ночи). Наиболее бюджетные варианты для бронирования сейчас предлагаются в Ростовской области, Москве и Приморском крае, где средний чек за ночь не превышает 8000 рублей.

Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуется Беларусь, а также Турция, Грузия, Армения и Италия.

Эксперты отмечают, что итоговый рейтинг по итогам сезона может измениться, поскольку лето — пик спонтанных путешествий. По данным опроса "Отелло", 46% россиян летом предпочитают незапланированные поездки. В прошлом году лидером рейтинга был Санкт-Петербург, а в топ-10 входили Ставропольский край и Дагестан. Сейчас заметно вырос интерес к Приморскому краю и Московской области.

