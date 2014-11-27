Кондитер заплатит полмиллиона за использование синего трактора на пряниках

Московский районный суд рассмотрел иск ООО "СвитКлаб" к бывшей индивидуальной предпринимательнице. Компания выявила нарушения условий использования лицензионных изображений на маркетплейсах.

Московский районный суд рассмотрел иск ООО "СвитКлаб" к кондитеру Екатерине о взыскании денежных средств. Претензии возникли к картинкам на тортах. Подробности 21 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

У компании-истца заключены договоры с правообладателями на использование изображений героев мультсериалов "Синий Трактор" и "Три Кота". "СвитКлаб" может производить кондитерскую продукцию с такими картинками и продавать ее через интернет и маркетплейсы.

Ответчица в спорный период была индивидуальным предпринимателем. Суд установил, что она производила и продавала торты с изображениями синего трактора и трех котов на условиях публичной оферты. Это подтверждается платежным поручением на сумму 50 тысяч рублей.

Позже, в декабре 2024 года и январе 2025 года, истец выявил нарушение условий оферты. Выяснилось, что в конце 2022 — начале 2023 года на маркетплейсах предлагались к продаже пряники, вафельные картинки на торт и другие украшения с персонажами мультфильмов. При этом число QR-кодов оказалось меньше количества фактических продаж. Кроме того, продукция продавалась без необходимой упаковки и информации: на полиэтилене не было данных о правообладателе, лицензиате, производителе, дате производства, номере продажи и QR-коде, который при сканировании должен показывать сведения о виде продукции, бренде и количестве товара.

Суд пришел к выводу, что предпринимательница должна выплатить штраф в размере стоимости единицы продукции. С Екатерины в пользу ООО "СвитКлаб" взыскали 520 213 рублей штрафа и 15 404 рубля расходов по уплате госпошлины.

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший продавца в магазине на Тамбовской улице предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV