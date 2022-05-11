 Сегодня в рейс отправится первый в этом году поезд из Мурманска в Севастополь

Он стартует в 23:10 и сделает остановки на 62 станциях.

Поезд "Таврия" из Мурманска в Севастополь впервые в этом году отправится в рейс. Он стартует в 23:10 и преодолеет маршрут длиной 4610 километров. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".

Это самый длинный маршрут перевозчика. Он соединяет 11 региональных центров и проходит по территории 15 субъектов. По пути делает остановки на 62 станциях, что позволяет пассажирам из максимального количества населенных пунктов добраться до Крыма. Среди городов, которые он проезжает, Вологда, Ярославль, Иваново и Нижний Новгород.

Отмечается, что поезд будет ходить один раз в неделю. Из Мурманска отправляется по четвергам, из Севастополя – по понедельникам. В составе одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. Пассажиры могут воспользоваться услугами купе-буфета.

Ранее сообщалось, что московский метрополитен отметил свой 91 день рождения.

Фото: Гранд Сервис Экспресс