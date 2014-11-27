Вернувшийся из Антарктиды полярник рассказал о землетрясениях, пластике и характере пингвинов

В ходе беседы он также рассказал о своей научной работе.

В конце апреля в Петербург вернулось научно-экспедиционное судно "Академик Фёдоров", на борту которого находились участники 70-й Российской антарктической экспедиции. Среди полярников был ведущий океанолог станции Беллинсгаузен и амбассадор "Петербургского дневника" Александр Краснов, который провёл в Антарктиде тринадцать месяцев. В беседе с изданием учёный поделился впечатлениями от зимовки, рассказал о научных наблюдениях и ответил на вопросы о жизни на краю света.

Александр Краснов, для которого эта зимовка стала уже пятой, признался, что Антарктида не перестаёт удивлять даже опытных полярников. По его словам, во время экспедиции в районе станции произошло несколько сильных землетрясений магнитудой более семи баллов, что стало полной неожиданностью для команды. К счастью, угроза цунами миновала.

Учёный также отметил необычайное разнообразие животного мира в субантарктическом климате станции Беллинсгаузен. В летний период здесь наблюдается скопление морских слонов, тюленей, китов и нескольких видов пингвинов, что всегда производит сильное впечатление.

Отвечая на вопрос о том, чего ему больше всего не хватало вдали от дома, Краснов признался, что скучал по простым вещам: прогулкам по летнему лесу, свежим овощам и фруктам, а также по ритму городской жизни. В ходе беседы океанолог также рассказал о своей научной работе. В его задачи входили прибрежные ледовые и океанологические исследования, включая составление карт ледовой обстановки, бурение морского льда и мониторинг пластикового загрязнения океана. Краснов подчеркнул, что сбор и анализ пластика на побережье — это не разовая акция, а постоянная научная работа, направленная на изучение источников загрязнения.

Учёный также затронул тему изменения климата, подтвердив, что в Антарктиде наблюдается потепление, а скорость повышения уровня океана за последние 30 лет увеличилась вдвое. Самым ярким воспоминанием за зимовку для него стал традиционный праздник середины зимы, который в этом году прошёл особенно тепло благодаря участию коллег из других стран.

Ранее мы сообщили о том, что Бельский вручил депутату Звереву медаль Минобороны за службу в Арктике.

Фото: личный архив героя публикации