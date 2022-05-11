В ДТП в Приозерском районе Ленобласти погиб миллиардер Михаил Смирнов

В 2024 году фамилия Смирнова также фигурировала в новостях о мусорном бизнесе под Петербургом.

В Приозерском районе Ленинградской области погиб миллиардер Михаил Александрович Смирнов, имевший отношение к нефтяной сфере. По данным ГУ МВД России по Петербургу и области, трагедия произошла 20 мая на 49-м километре автодороги "Пески — Сосново — Подгорье".

Как сообщили в полиции, мужчина, управлявший мотоциклом Triumph Bonneville, не справился с управлением на изгибе дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval. От полученных травм мотоциклист скончался на месте ещё до приезда скорой помощи.

В байкерском сообществе "Мотосолидарность" после трагедии объявили поиск родственников погибшего. Судя по фотографиям с места происшествия, после удара мотоциклист пролетел значительное расстояние.

По информации "КП-Петербург", погибший – полный тёзка известного бизнесмена. Михаил Смирнов начал карьеру в 90-х, прошёл путь от специалиста до гендиректора инвестиционной компании "АВК", а затем сосредоточился на нефтяном бизнесе. Он был совладельцем "Нева Ойл" и "Балтийской топливной компании", а также владел долями в других фирмах, связанных с недвижимостью и консалтингом.

В 2024 году фамилия Смирнова фигурировала в новостях о мусорном бизнесе под Петербургом. Интересно, что незадолго до гибели он продал все свои активы и отошёл от управления компаниями. В 2024 году он вошёл в рейтинг миллиардеров с состоянием 7,79 млрд рублей, занимая 108-ю строчку.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый водитель съехал в кювет в поселке Торковичи. Погиб пассажир.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП