В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели

Это связано с атаками беспилотников.

После гибели двух человек в Сызрани отменили все массовые мероприятия. Ограничения ввели после атаки беспилотников, в результате которой погибли два человека. Об этом пишет администрация города.

Отмена коснулась всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных событий. Отмена продлится до конца текущей недели. Отмечается, что город атаковали БПЛА в ночь на 21 мая, известно о гибели двоих человек, еще несколько жителей пострадали.

Жителей просят не трогать обломки, это может быть опасно для жизни и здоровья. При обнаружении БПЛА информацию просят сообщать по номеру 112. Кроме того, не рекомендуется снимать работу ПВО или пролеты беспилотников на фото или видео.

Ранее сообщалось, что при угрозе атак БПЛА и ракет экзамены в Петербурге перенесут. Рособрнадзор вынес рекомендации учреждениям подготовить сценарии действий на случай ЧП во время ЕГЭ и ОГЭ.

