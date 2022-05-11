Производство премиального внедорожника Esteo MX стартовало в Шушарах

Новинка оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 197 л. с., восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

В четверг, 21 мая, на заводе холдинга "АГР" в Шушарах запущено серийное производство первого автомобиля нового премиального бренда Esteo – среднеразмерного внедорожника Esteo MX. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Среднеразмерный премиальный внедорожник Esteo MX создан в рамках стратегического партнёрства холдинга "АГР" и компании Defetoo, отметили представители предприятия.

Новинка оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 197 л. с., восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возобновились продажи новых автомобилей Nissan Qashqai и X-Trail.

Фото: сайт AGR