В Петербурге у нелегального мигранта изъяли почти 1 кг гашиша

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции остановили автомобиль Kia, за рулём которого находился 43-летний иностранец, находившийся в городе нелегально. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 2,41 г гашиша. При осмотре салона автомобиля оперативники нашли ещё 35 свёртков из фольги с этим же наркотиком общей массой 27,91 г.

По месту жительства задержанного был проведён обыск, в результате которого полицейские обнаружили и изъяли ещё 812,3 г наркотика растительного происхождения, а также электронные весы и упаковочный материал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере"). Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливается источник поступления наркотиков и проверяется возможная причастность задержанного к другим преступлениям.

