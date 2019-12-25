Мужчина вырастил 67 кг наркотиков в съемной квартире на Арцеуловской аллее

В Петербурге задержан 34-летний "наркоагроном". В арендованном им жилище на Арцеуловской аллее было обнаружено внушительное количество запрещённых растений. По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в одной из комнат квартиры находилось 22 куста, содержащих наркотические вещества. Кроме того, оперативники изъяли 15 мешков с готовой растительной наркотической массой общим весом 67 килограммов. Об этом пишет spb.aif.ru.

Дальнейшие действия правоохранительных органов на намыве Васильевского острова привели к изъятию упаковочных материалов, электронных весов и восьми свёртков с веществом, вызывающим подозрение в его наркотическом характере.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей в изоляторе временного содержания. Полиция активно работает над установлением возможных сообщников подозреваемого, а также выявляет каналы распространения изъятых запрещённых веществ.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти